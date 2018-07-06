Иран и "пятерка" договорились защищать свои компании от санкций США

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Участники заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Иран и пятерка посредников ООН - Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) на уровне глав МИД договорились защищать свои компании от американских санкций.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном по итогам встречи в Вене.

"Участники встречи объявили о намерении защищать компании от экстерриториального эффекта санкций США", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили приверженность сохранению экспорта нефти и газа из Ирана.