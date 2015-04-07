Иран будет обязан раз в квартал отчитываться перед МАГАТЭ по деятельности в атомной сфере

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Иран будет обязан раз в квартал предоставлять МАГАТЭ обновленную декларацию деятельности в атомной сфере. Как отмечает Report, об этом заявил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в интервью телеканалу CNN.

"Декларация должна обновляться каждые три месяца, МАГАТЭ призвано ее верифицировать, и если агентство выявит несоответствие, или у него появятся какие-то сомнения, оно может затребовать доступ к предприятию, и Иран должен его обеспечить", - сказал он.