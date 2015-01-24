​МИД Ирана отверг обвинения в убийстве аргентинского прокурора

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иран не имеет никакого отношения к смерти аргентинского прокурора Альберта Нисмана, который обвинил президента Аргентины и главу МИД этой страны в сговоре по делу о расследовании теракта в еврейском культурном центре в 1994 году, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на экономическом форуме в Давосе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что это (обстоятельства смерти Нисмана - ред.) прежде всего - внутренние аргентинские споры, споры его политических противников, или же что-то подобное", - приводит слова главы МИД Ирана аргентинский сайт Infobae. "Это не имеет никакого отношения к Ирану", - отметил он.

Отметим, что на прошлой неделе Нисман, который вел дело о теракте, обвинил президента и главу МИД страны в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву. В ночь на понедельник стало известно, что прокурор был обнаружен мертвым в своей квартире в Буэнос-Айресе.