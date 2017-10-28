Иракская армия наносит сокрушительный удар по ИГИЛ на западе страны

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Иракские военные освободили от террористов ИГИЛ ряд деревень на Западе страны. Как сообщает Report, речь идет о поселениях в районе города Эль-Каим. Там у боевиков отбиты пять деревень, железнодорожная станция и электростанция.

Войска также установили контроль над мостом Аль-Хур, железнодорожной станцией Эль-Каим, железнодорожным ремонтным заводом, местной электростанцией, автозаправочной станцией и районом Эль-Машариа, передает РИА Новости.

Пресс-служба шиитского ополчения сообщила, что его бойцы находятся в пяти километрах от центра Эль-Каима и готовятся его штурмовать. По данным ополченцев, сотни семей смогли покинуть город до штурма по созданным для них безопасным коридорам.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в западной провинции Анбар недалеко от границы с Сирией.