Ирак выразил официальный протест в связи с рейдами саудовских ВВС над провинцией Анбар

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Ирак выразил официальный протест Саудовской Аравии в связи с полетами королевской истребительной авиации в районе иракской провинции Анбар, в которой правительственные войска ведут боевые действия против террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Багдад выразил недовольство в связи тем, что ВВС Эр- Рияда совершают полеты над беспокойной провинцией Анбар, и направил официальный протест Саудовской Аравии с требованием извинений", - заявил глава комитета по безопасности и обороне иракского парламента Хаким аз-Замели, высказывания которого приводит агентство.

По словам аз-Замели, "саудовские военные самолеты совершали полеты над районом ан-Нухейб в провинции Анбар, но покинули воздушное пространство после появления боевых самолетов иракских ВВС". Иракское правительство также потребовало от Эр-Рияда объяснений, почему саудовские военные самолеты летали над районом, где не ведутся военные действия, подчеркнул иракский политик.