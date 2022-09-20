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Ирак в ближайшее время намерен объявить тендер на закупку 300 тыс. тонн пшеницы

Ирак в ближайшее время намерен объявить тендер на закупку 300 тыс. тонн пшеницы Власти Ирака выделяют 930 млрд иракских динаров (636,5 млн долларов США) для закупки 1,3 млн тонн пшеницы.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 07:19
Ирак в ближайшее время намерен объявить тендер на закупку 300 тыс. тонн пшеницы

Власти Ирака выделяют 930 млрд иракских динаров (636,5 млн долларов США) для закупки 1,3 млн тонн пшеницы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник гендиректор компании по торговле зерном при Минторге республики Мухаммед Ханун.

По его словам, на этой или следующей неделе будет объявлен тендер на закупку 300 тыс тонн пшеницы.

"Компания заключила контракт с американскими поставщиками на покупку 100 тыс тонн пшеницы. В дополнение к существующему тендеру в ближайшее время будет объявлен новый, чтобы закупить еще 300 тыс тонн и обеспечить продовольственные пайки вплоть до первых месяцев следующего года", - приводит Иракское новостное агентство слова представителя ведомства.

"Сумма, выделенная на покупку пшеницы, составляет 930 млрд иракских динаров, этого достаточно для покупки 1 млн 300 тыс тонн зерна", - указал Ханун. Такие объемы, по его словам, необходимы для обеспечения трехразового питания по социальным карточкам до мая 2023 года.

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