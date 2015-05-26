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    ​Ирак освободил университетский комплекс в Рамади

    Правительственные силы уничтожили десятки боевиков ИГИЛ

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака при поддержке вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" сегодня освободили университет провинции Анбар, административным центром которой является город Рамади, захваченный экстремистами "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иракское информационное агентство.

    "Правительственные силы уничтожили десятки боевиков ИГИЛ и вошли в здание университета", - сообщил источник агентства, подчеркнув, что авиация международной коалиции во главе с США "участвовала в боях и нанесла ряд авиаударов по позициям ИГИЛ".

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