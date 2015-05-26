​Ирак освободил университетский комплекс в Рамади

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака при поддержке вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" сегодня освободили университет провинции Анбар, административным центром которой является город Рамади, захваченный экстремистами "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на иракское информационное агентство.

"Правительственные силы уничтожили десятки боевиков ИГИЛ и вошли в здание университета", - сообщил источник агентства, подчеркнув, что авиация международной коалиции во главе с США "участвовала в боях и нанесла ряд авиаударов по позициям ИГИЛ".