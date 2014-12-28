Ирак и Кувейт договорились совместно проводить работу на общих нефтяных месторождениях

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Эксперты Ирака и Кувейта будут проводить совместную работу на общих для двух стран месторождениях нефти. С таким заявлением выступил глава МИД Кувейта шейх Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах, который находится с официальным визитом в Багдаде.

"Есть договоренность об обмене визитами делегаций двух стран и договоренности о разграничении совместных нефтяных полей, что безусловно способствует развитию отношений двух стран в области добычи нефти", - подчеркнул министр, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ас-Сабах прибыл в столицу Ирака во главе кувейтской делегации, чтобы принять участие в заседании межправительственной комиссии. По итогам встречи, как заявил дипломат, "были подписаны 45 соглашений и меморандумов о взаимопонимании". Также стало известно, что в двух иракских городах - Басре и Эрбиле откроются генконсульства Кувейта.