​Иордания осудила атаки на посольство Саудовской Аравии в Иране

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ МИД Иордании вызвал посла Ирана, чтобы официально осудить атаки на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в беседе с послом было отмечено, что Иордания выступает против иранского вмешательства во внутренние дела арабских стран и осуждает последние заявления иранского руководства, которые разжигают межконфессиональную рознь в регионе.

Нападения произошли в субботу во время акций протеста против решения Саудовской Аравии казнить известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Муманизаявил, что Иордания резко осуждает атаку на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и выражает солидарность с властями королевства.