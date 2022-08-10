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Инфляция в Китае ускорилась до двухлетнего максимума

Инфляция в Китае ускорилась до двухлетнего максимума Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами с июля 2020 года на фоне скачка цен на продукты питания.
Другие страны
10 августа 2022 г. 10:30
Инфляция в Китае ускорилась до двухлетнего максимума

Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами с июля 2020 года на фоне скачка цен на продукты питания.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом месяце цены увеличились на 2,7% в годовом выражении. В июне показатель составлял 2,5%. Аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста в июле до 2,9%, отмечает Trading Economics.

Стоимость продуктов питания подскочила на 6,3% в годовом выражении после роста всего на 2,9% месяцем ранее. В том числе цены на свинину взлетели на 20% после снижения на 6% в июне.

В непродовольственном секторе было отмечено замедление роста цен до 1,9% с июньских 2,5%. В том числе транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 6,1%, одежда - на 0,7%, товары и услуги для дома - на 1,4%, медицинские услуги - на 0,7%.

Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в июле на 0,5%, в то время как в июне они были стабильными. Темпы роста показателя совпали с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

В январе-июле индекс CPI вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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