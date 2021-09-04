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Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину от COVID-19

Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину от COVID-19 Индия одобрила вакцину против коронавируса, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему от вируса SARS-CoV-2, это первая в мире вакцина такого типа.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 11:45
Индия первой в мире разработала ДНК-вакцину от COVID-19

Индия одобрила вакцину против коронавируса, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему от вируса SARS-CoV-2, это первая в мире вакцина такого типа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Nature.

Отмечается, что новая вакцина под названием ZyCoV-D вводится в кожу пациента без инъекции при помощи специального устройства, вакцина проникает в верхние слои эпидермиса под давлением.

Согласно данным клинический исследований, в которых приняли участие 28 тысяч человек, эта вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19.

Несмотря на то что эффективность этого препарата не особо высока по сравнению с другими вакцинами от COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны, поскольку ZyCoV-D тестировалась против дельта-штамма, в то время как предыдущие препараты создавались на основе уханьского штамма.

Вирусолог из Университета Ашока в Сонипате Шахид Джамиль отметил, что если ДНК-вакцины окажутся успешными, они станут будущим вакцинологии, потому что их легко изготовить.

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Версия на английском языке India approves world’s first DNA vaccine against COVID

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