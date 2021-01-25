Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе

Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами.

Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

Девятый раунд переговоров Индии и Китая на уровне командующих пограничными войсками состоялся 24 января на китайской стороне участка границы.

Отмечается, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по отводу войск на линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы.

"Стороны сошлись во мнении, что этот раунд переговоров был позитивным, конструктивным и имел практический характер, что будет способствовать укреплению взаимодоверия и взаимопонимания. Стороны договорились содействовать скорейшему отводу передовых подразделений войск на границе двух стран", - говорится в заявлении, опубликованном оборонным ведомством Китая.