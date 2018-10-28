Independent: Более 1 млн британцев выступили за новый референдум по Brexit

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Великобритании более миллиона человек подписали петицию за проведение нового референдума по выходу страны из состава Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в настоящее время правительство Велткобритании против проведения нового референдума по Brexit.

Как отмечается, создатели петиции выступают за предоставление британцам шанса «сказать решающее слово» по выходу Британии из ЕС.