Император Японии распустил нижнюю палату парламента

Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
"На основании седьмой статьи конституции нижняя палата распущена", - говорится в указе.
Утром в четверг правительство приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и попросило императора утвердить его. Документ, утверждающий роспуск палаты представителей, был подписан монархом и передан генеральному секретарю правительства, а затем председателю палаты, который и зачитывает его перед депутатами.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента пройдут 31 октября. Прошлые выборы в палату представителей парламента Японии, вес которой превалирует над верхней при принятии решений по проекту государственного бюджета или избрании премьера, состоялись 22 октября 2017 года.