 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В рядах ИГИЛ сражаются сотни китайцев

    Китайцы — члены Исламского движения Восточного Туркестана, ездят в Сирию через Турцию

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 300 китайцев сражаются в Сирии и Ираке в рядах экстремистской террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом со ссылкой на китайскую государственную прессу сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Власти Китая выражают озабоченность тем, что достижения ИГИЛ на Ближнем Востоке могут оказать отрицательное влияние на ситуацию в провинции Синьцзян. Несмотря на это, Китай не выразил ни малейшей готовности присоединиться к международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

    Китайцы — члены "Исламского движения Восточного Туркестана", ездят в Сирию через Турцию. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi