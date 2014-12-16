​В рядах ИГИЛ сражаются сотни китайцев

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 300 китайцев сражаются в Сирии и Ираке в рядах экстремистской террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом со ссылкой на китайскую государственную прессу сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Власти Китая выражают озабоченность тем, что достижения ИГИЛ на Ближнем Востоке могут оказать отрицательное влияние на ситуацию в провинции Синьцзян. Несмотря на это, Китай не выразил ни малейшей готовности присоединиться к международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Китайцы — члены "Исламского движения Восточного Туркестана", ездят в Сирию через Турцию.