ИГ подготовило детей для совершения терактов на востоке Мосула

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Террористы из группировки "Исламское государство" подготовили детей для совершения терактов против иракских военных в восточных кварталах Мосула.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

По данным ополченцев, оказывающих сопротивление террористам внутри города, ИГ разместили юных террористов-смертников в домах на второстепенных улицах на востоке Мосула. Их задача - совершить самоподрыв, когда военные начнут зачистку домов.

При этом взрослые террористы по возможности стараются оставаться на большой дистанции от правительственных войск, добавил собеседник агентства - один из лидеров ополченцев Мосула Мухаммед аль-Мусали.

Он подчеркнул, что сложная ситуация может сложиться в западной части города, которая более густо населена, чем восточная. По этой причине, по данным аль-Мусали, террористы намерены использовать там население в качестве живого щита.