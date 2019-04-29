ИГ объявило о поражении в Сирии

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГ и их задержанию.



Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции. Багуз считался последним оплотом ИГ в Сирии.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке.