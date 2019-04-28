​ИГ* взяло ответственность за взрывы на востоке Шри-Ланки

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за пятничную атаку на Шри-Ланке, сообщает агентство Рейтер, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как информирует агентство со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов, ИГ* заявило, что три его боевика в пятницу участвовали в столкновении с полицией Шри-Ланки, после чего привели в действие пояса со взрывчаткой в городе Калмунай. Террористическая группировка заявила, что в результате атаки были убиты или ранены 17 сотрудников полиции, однако при этом не предоставила доказательств своей причастности к атаке на острове.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Власти острова задержали 20 подозреваемых. Сообщалось, кроме того, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.