И.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах - ФОТО

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", явка на выборах президента Казахстана по данным на 10:00 составила 12,8%.

По словам члена ЦИК Акылбека Ихданова, большего всего избирателей проголосовали в Акмолинской области - 20,5%, меньше всего в городе Алма-Ате - 4,1%.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.