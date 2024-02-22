Хуситы атаковали коммерческое судно Islander и американский эсминец

Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" атаковало коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также американский эсминец в Красном море.

Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" атаковало коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также американский эсминец в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на Al Masirah, об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет. Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала.