Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата

На следующей неделе в Баку стартует 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Ожидается, что в конференции примут участие около 80 глав государств и правительств сторон конвенции.

На следующей неделе в Баку стартует 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Ожидается, что в конференции примут участие около 80 глав государств и правительств сторон конвенции.

Мир рассчитывает, что здесь будут приняты важные решения по проблеме климатического финансирования. На пути к достижению поставленных целей азербайджанская сторона тесно сотрудничает с председательствами ОАЭ, которые принимали COP28, и Бразилии, где пройдет COP30.

Так называемая "тройка председательства COP" в настоящее время также работает над реализацией Консенсуса ОАЭ, принятого на COP28.

Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Мурад Аль Блуши в интервью Report рассказал о сотрудничестве двух стран в рамках COP29, ожиданиях от конференции, шагах на пути к достижению климатических целей и другом.

Интервью с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане, Его Превосходительством г-ном Мохаммедом Мурадом АльБлуши:

- Поделитесь своими впечатлениями и чувствами об Азербайджане с начала Вашей работы здесь.

- Азербайджан – поистине уникальная и захватывающая страна с потрясающими природными ландшафтами, гостеприимным народом, быстро растущими городами и богатой культурой и кухней. У меня была возможность посетить различные регионы страны, могу сказать, что каждый из них обладает своим особым очарованием и привлекательностью.

- В январе этого года президент ОАЭ Шейх Мохамед бин Зайед Аль Нахайян совершил официальный визит в Азербайджан, в ходе которого между двумя странами были подписаны многочисленные документы. Как Вы оцениваете результаты этого визита? Каковы потенциальные области для расширения сотрудничества?

- С 8 по 9 января его Высочество Шейх Мохамед бин Зайед Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, совершил первый подобного рода визит в Азербайджан. Во время визита между нашими странами было подписано несколько ключевых соглашений, включая Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству. Этот документ подчеркивает высокую оценку двусторонних отношений между ОАЭ и Азербайджаном и отражает наше общее видение устойчивого развития.

Существует множество потенциальных областей для расширения нашего сотрудничества наряду с развитием связей между нашими народами. В туризме, особенно медицинском, безвизовый режим между нашими странами дает хорошие возможности для роста. Другие сектора - возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, здравоохранение и экология.

Кроме того, мы видим значительные перспективы в логистике, информационных технологиях, инновациях и искусственном интеллекте. Сферы финансов и инвестиций также многообещающи, наряду с возможностями для совместных предприятий с ведущими местными компаниями.

Наконец, строительство, особенно гостиниц, и недвижимость, а также франчайзинг могут стать частью разнообразных путей для партнерства между нашими странами.

- Через несколько дней в Баку начнется COP29, а в прошлом году конференция проходила в Дубае. Как было налажено сотрудничество между двумя странами за прошедший год в рамках подготовки к нынешнему мероприятию? Есть ли преимущества в проведении конференции в странах-экспортерах нефти, какие послания это может направить миру?

- Мы уже наладили продуктивное двустороннее сотрудничество в различных секторах, и я уверен, что это дает дополнительные преимущества. Проведение таких климатических конференций предоставляет уникальную возможность подчеркнуть важность возобновляемой энергетики. Это также служит повышению осведомленности об экологических проблемах.

COP28 достиг исключительного успеха, завершившись историческим Консенсусом ОАЭ - прорывным соглашением, достигнутым 198 сторонами, которое знаменует начало новой эры в климатических действиях. Конференция была самой инклюзивной на сегодняшний день, обеспечивая учет всех голосов в процессе принятия решений.

Значительные достижения во время COP28, включая объявление амбициозной климатической повестки, направленной на удержание цели 1,5°C, отражают приверженность ОАЭ интеграции климатических действий в стратегию экономической диверсификации. ОАЭ давно рассматривают климатические действия как возможность предложить практические решения глобальных проблем, способствуя устойчивому экономическому росту, создавая навыки и рабочие места для будущих поколений.

Как первая страна в регионе, подписавшая и ратифицировавшая Парижское соглашение, взявшая на себя обязательства по сокращению выбросов в масштабах всей экономики и объявившая о стратегической инициативе по достижению нулевых выбросов к 2050 году, ОАЭ лидируют в климатических инновациях. В нашей стране работают три крупнейшие и наиболее экономически эффективные солнечные электростанции в мире, мы - пионеры в технологии улавливания углерода промышленного масштаба и безэмиссионной ядерной энергетике.

Значительное влияние и ведущая роль ОАЭ в возобновляемой энергетике уникально позиционируют страну для поощрения соседних стран к принятию аналогичных амбициозных климатических инициатив. Как страна-производитель углеводородов, ОАЭ осознают свою ключевую роль в энергетическом переходе и привержены развитию сотрудничества между лидерами для установления общих целей.

Наше партнерство с Азербайджаном может стимулировать трансформационные изменения и предоставить значимые решения в борьбе с изменением климата, укрепляя приверженность ОАЭ решительным климатическим действиям и устойчивому развитию.

- Азербайджан объявил 2024 год "Годом солидарности за зеленый мир". Кроме того, страна определила приоритетом переход к "зеленой" экономике, включая достижение "нулевых выбросов" на освобожденных территориях к 2050 году. Каковы ваши ожидания от COP29 и как вы оцениваете усилия Азербайджана по достижению своих климатических целей?