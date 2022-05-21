Харрис обсудила с Макроном Украину и проблемы с продовольствием в мире

Вице-президент США Камала Харрис обсудила в пятницу по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и глобальные проблемы с продовольствием.

Вице-президент США Камала Харрис обсудила в пятницу по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и глобальные проблемы с продовольствием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров.

"Вице-президент Харрис и президент Макрон обсудили свою решимость продолжать поддерживать народ Украины после неспровоцированного и неоправданного вторжения России, а также глобальные проблемы в области продовольствия и безопасности, усугубленные этим конфликтом", - утверждается в документе.

Харрис и Макрон также обсудили "важность борьбы с эпидемией ненависти, насилия и расизма в обеих странах и во всем мире" в свете стрельбы в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), при которой погибли 10 человек. Также вице-президент поздравила французского лидера с переизбранием.