 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ХАМАС объявило о перемирии в секторе Газа

    Накануне в результате авианалетов и танкового обстрела со стороны армии Израиля были убиты 4 палестинцев

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Движение ХАМАС объявило о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

    "Договоренность о перемирии между палестинскими группами сопротивления и оккупантом (Израилем - ред.) достигнута при содействии Египта и международных посредников", - заявил представитель ХАМАС Февзи Берхум.

    Других деталей соглашения в заявлении не приводится.

    Накануне в результате авианалетов и танкового обстрела со стороны армии Израиля были убиты 4 палестинцев. В армии Израиля заявили, что удары были нанесены в ответ на стрельбу по военным на границе сектора Газа.

    Кроме того, Израиль сообщил о гибели одного военнослужащего в результате огня, открытого с палестинской стороны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi