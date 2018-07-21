ХАМАС объявило о перемирии в секторе Газа

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Движение ХАМАС объявило о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Договоренность о перемирии между палестинскими группами сопротивления и оккупантом (Израилем - ред.) достигнута при содействии Египта и международных посредников", - заявил представитель ХАМАС Февзи Берхум.

Других деталей соглашения в заявлении не приводится.

Накануне в результате авианалетов и танкового обстрела со стороны армии Израиля были убиты 4 палестинцев. В армии Израиля заявили, что удары были нанесены в ответ на стрельбу по военным на границе сектора Газа.

Кроме того, Израиль сообщил о гибели одного военнослужащего в результате огня, открытого с палестинской стороны.