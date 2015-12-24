Хакеры взломали аккаунт премьера Чехии в Twitter

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники получили доступ к аккаунту премьер-министра Чехии Богуслава Соботки в Twitter, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Хакеры взломали его и разместили там неонацистские призывы, оскорбления в адрес главы правительства", - сообщил журналистам пресс-секретарь Кабинета министров республики Мартин Айер.

Аппарат правительства, в связи со взломом аккаунта премьера, инициировал возбуждение уголовного дела против неизвестных злоумышленников.