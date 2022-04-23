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 В Гвинее выявили первый в текущем году случай заболевания лихорадкой Ласса

 В Гвинее выявили первый в текущем году случай заболевания лихорадкой Ласса Первый случай заболевания в текущем году лихорадкой Ласса выявлен в Гвинее, расположенной на западе Африки.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 17:00
 В Гвинее выявили первый в текущем году случай заболевания лихорадкой Ласса

Первый случай заболевания лихорадкой Ласса этом году выявлен в Гвинее, расположенной на западе Африки.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-релиз Министерства здравоохранения и общественной гигиены Гвинеи.

В нем указано, что на юге страны в субпрефектуре Кассаду лихорадкой Ласса заболела 17-летняя девушка. Вирус был идентифицирован 20 апреля. Сейчас пациентка проходит лечение в больнице города Гекеду. Медицинские власти осуществляют мониторинг контактов, которые могла иметь заболевшая за последние несколько дней.

Вспышку лихорадки Ласса переживает сейчас Нигерия, которая также расположена в Западной Африке. С начала текущего года в Нигерии от данного заболевания умерли более 130 человек.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в группу геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом.

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