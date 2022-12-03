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Гутерреш: Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции

Гутерреш: Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции
Другие страны
3 декабря 2022 г. 14:54
Гутерреш: Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции

Инновации и технологии могут быть мощными инструментами для интеграции.

Как сообщает «Report», об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного дня инвалидов."

В обращении также говорится:

"В этом году Международный день инвалидов посвящен роли инноваций в построении доступного и справедливого мира.

Наш мир сталкивается с каскадом кризисов, которые в несоразмерной степени затрагивают людей с инвалидностью.

Чтобы спасти перспективы достижения целей в области устойчивого развития и никого не забыть, нам нужны преобразовательные решения.

Это требует расширения сотрудничества государственного и частного секторов для разработки стратегий в интересах людей с инвалидностью ими самими или при их участии. Краеугольным камнем этого сотрудничества должно стать активное участие в нем людей с инвалидностью во всем их многообразии и их полное вовлечение во все процессы принятия решений. Инновации и технологии могут быть мощными инструментами инклюзии. Они могут расширить доступ к информации, образованию и обучению на протяжении всей жизни. Они могут также открыть инвалидам новые возможности для равноправного участия в трудовой деятельности и жизни общества в целом. Но чтобы реализовать потенциал технологий, мы должны устранить цифровой разрыв и обеспечить соблюдение прав человека в цифровом пространстве. В Стратегии Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с инвалидностью мы предлагаем конкретную дорожную карту для содействия инклюзии людей с инвалидностью и повышения доступности в рамках всей работы Организации. Мы занимаемся оценкой доступности цифровых технологий, устранением препятствий и содействием такой доступности и подаем пример инклюзии людей с инвалидностью на всех уровнях — от штаб-квартир до полевых отделений.

Давайте же посвятим этот день совместному поиску инновационных решений, чтобы построить доступный и справедливый мир для всех, и продолжим искать эти решения каждый день".

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Версия на английском языке UN Secretary-General: 'Innovation and technology can be powerful tools for inclusion'
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: "İnnovasiya və texnologiya inklüzivlik üçün güclü vasitə ola bilər"

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