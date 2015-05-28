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    ​Гуманитарный груз из России прибыл в Сирию

    23 тонны гуманитарной помощи были доставлены в город Латакию

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Российский самолет с гуманитарным грузом на борту приземлился в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    «Самолет с гуманитарной помощью, которую народ и правительство России передают сирийскому народу, привез провизию и прочие жизненно необходимые припасы» , — сообщается на сайте агентства.

    23 тонны гуманитарной помощи были доставлены в сирийский город Латакию.

    Ранее сообщалось, что МЧС направит в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи.

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