​Гуманитарный груз из России прибыл в Сирию

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Российский самолет с гуманитарным грузом на борту приземлился в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

«Самолет с гуманитарной помощью, которую народ и правительство России передают сирийскому народу, привез провизию и прочие жизненно необходимые припасы» , — сообщается на сайте агентства.

23 тонны гуманитарной помощи были доставлены в сирийский город Латакию.

Ранее сообщалось, что МЧС направит в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи.