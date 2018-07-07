Губернатор одного из округов Афганистана погиб при подрыве автомобиля

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Губернатор одного из афганских округов погиб на западе Афганистана в результате подрыва его автомобиля на мине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

"Сегодня утром автомобиль губернатора округа Мохаммада Ибрагима подорвался на мине, заложенной боевиками на дороге в округе Чарсада. Губернатор скончался на месте", - заявил представитель полиции Мохаммад Икбаль Низами.

По словам властей, Ибрагим погиб на пути в офис.