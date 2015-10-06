​Губернатор Калифорнии одобрил эвтаназию

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Губернатор американской Калифорнии Джерри Браун подписал закон, разрешающий эвтаназию. Ранее документ, который носит название "О праве на смерть", был одобрен сенатом и нижней палатой калифорнийского парламента.

Как сообщает Report, Калифорния стала пятым штатом США, на территории которого разрешена эвтаназия.

"Я не знаю, что бы я делал, если бы умирал при длительных и мучительных болях, - заявил губернатор. - Однако я уверен, что было бы удобно использовать возможности, предоставляемые этим законом. И я не буду отказывать другим в этом праве".

Согласно документу, врач имеет право после трех соответствующих обращений пациента, жить которому осталось не более полугода, выписать ему сильнодействующие медицинские средства, вызывающие смерть. Закон будет действителен на протяжении десяти лет, после чего требуется его повторное рассмотрение.