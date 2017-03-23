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    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

    Об этом сообщило агентство Reuters

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

    В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.

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