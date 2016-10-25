Группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Пакистане

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейское училище в городе Кветта на западе Пакистана, в результате которого погибли 59 человек, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Училище подверглось атаке накануне вечером. Группа вооруженных людей, на бегу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития.

Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Как стало известно позже, трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников.