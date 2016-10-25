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    Группировка ИГ взяла ответственность за нападение в Пакистане

    Трое из нападавших имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейское училище в городе Кветта на западе Пакистана, в результате которого погибли 59 человек, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Училище подверглось атаке накануне вечером. Группа вооруженных людей, на бегу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития.

    Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Как стало известно позже, трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников.

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