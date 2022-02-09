Группа конгрессменов призвала Байдена пройти когнитивный тест

Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

Почти 40 конгрессменов-республиканцев, встревоженные недавним инцидентом с оскорблением журналиста, направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее Байден во время одного из мероприятий 24 января назвал журналиста Fox News Питера Дуси "сукиным сыном", после того как, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции.

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd. Письмо подписал экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев.