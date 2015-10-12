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    ​Группа экстремистов убила трех охранников и сбежала из СИЗО в Кыргызстане

    Кроме того, был ранен еще один сотрудник ГСИН и один из осужденных

    Баку. 12 октйабря. REPORT.AZ/ В ночь на понедельник 12 октября из СИЗО №50 Чуйской области Кыргызстана сбежали девять заключенных, по пути убив троих охранников.

    Как передает Report, кроме того, был ранен еще один сотрудник ГСИН и один из осужденных, сообщает пресс-служба ГСИН страны.

    Полицейские вскоре нашли угнанный автомобиль и задержали пятерых преступников, четверо остаются на свободе. В регионе введен план «Перехват».

    Отмечается, что из четверых двое были осуждены к пожизненным срокам, двое находились под следствием. Всех их объединяет характер привлечения к ответственности за религиозный экстремизм и терроризм.

    Село Нижний Нооруз находится в нескольких километрах от столичного Бишкека. Правоохранители советуют гражданам быть предельно бдительными и сообщать любую имеющуюся информацию о сбежавших преступниках.

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