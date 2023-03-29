Гросси: Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после осмотра станции.

"Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он.

Гросси также заявил, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от каких-либо атак.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В среду проходит второй за полгода визит Гросси на станцию.