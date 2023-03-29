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Гросси: Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Гросси: Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются.
Другие страны
29 марта 2023 г. 16:18
Гросси: Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь усиливаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после осмотра станции.

"Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются", - сказал он.

Гросси также заявил, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от каких-либо атак.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В среду проходит второй за полгода визит Гросси на станцию.

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Версия на английском языке Grossi: Situation around Zaporizhzhia nuke plant not improving

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