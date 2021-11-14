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Грета Тунберг недовольна результатами климатической конференции в Глазго

Грета Тунберг недовольна результатами климатической конференции в Глазго Шведская экоактивистка Грета Тунберг недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Другие страны
14 ноября 2021 г. 06:53
Грета Тунберг недовольна результатами климатической конференции в Глазго

Шведская экоактивистка Грета Тунберг недовольна результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом экоактивистка заявила в социальной сети Twitter.

"COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла, - написала она. - Но настоящая работа продолжается и за пределами этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда".

Чуть ранее она предупредила своих единомышленников, что в СМИ могут появиться положительные оценки результатов конференции

"Теперь, когда COP26 подходит к концу, остерегайтесь цунами "зеленой воды" и прессы, чтобы каким-то образом сформулировать результат как "хороший", "прогресс", "обнадеживающий" или "шаг в правильном направлении", - отметила она.

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