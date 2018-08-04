Греческий министр подал в отставку из-за лесных пожаров

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ушел в отставку после ситуации с лесными пожарами в стране.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, прошение Тоскаса было принято греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.
Ранее сообщалось, что в Греции бушуют лесные пожары, в результате которых погибли более 90 человек.
Причиной пожара власти Греции называли поджоги. Позднее полиция Греции задержала мужчину, которого подозревают в ряде лесных поджогов.
News DepartmentАвтор новости
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