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    Греческий министр подал в отставку из-за лесных пожаров

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ушел в отставку после ситуации с лесными пожарами в стране.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, прошение Тоскаса было принято греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.

    Ранее сообщалось, что в Греции бушуют лесные пожары, в результате которых погибли более 90 человек.

    Причиной пожара власти Греции называли поджоги. Позднее полиция Греции задержала мужчину, которого подозревают в ряде лесных поджогов.

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