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Гражданин Латвии арестован за незаконное подключение российских ТВ-каналов

Гражданин Латвии арестован за незаконное подключение российских ТВ-каналов Жителя Латвии арестовали за незаконное подключение российских ТВ-каналов.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 10:50
Гражданин Латвии арестован за незаконное подключение российских ТВ-каналов

Жителя Латвии арестовали за незаконное подключение российских ТВ-каналов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Delfi.

Следствие считает, что подозреваемый обеспечил просмотр запрещенных телеканалов примерно 100 домохозяйствам в одном из районов Риги.

Дома у арестованного нашли ТВ-приемники, компьютерное оборудование, телефоны и платежные карты. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Вещание российского контента в Латвии было запрещено в июне этого года. Ранее российские зрители могли смотреть порядка 80 развлекательных телеканалов.

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Версия на английском языке Latvian man arrested for illegal connection of Russian TV channels

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