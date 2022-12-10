Гражданин Латвии арестован за незаконное подключение российских ТВ-каналов

Жителя Латвии арестовали за незаконное подключение российских ТВ-каналов.

Жителя Латвии арестовали за незаконное подключение российских ТВ-каналов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Delfi.

Следствие считает, что подозреваемый обеспечил просмотр запрещенных телеканалов примерно 100 домохозяйствам в одном из районов Риги.

Дома у арестованного нашли ТВ-приемники, компьютерное оборудование, телефоны и платежные карты. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Вещание российского контента в Латвии было запрещено в июне этого года. Ранее российские зрители могли смотреть порядка 80 развлекательных телеканалов.