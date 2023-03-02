Госсекретарь США: Мы выступаем за продление и расширение зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают за продление договоренностей об экспорте зерна из Украины, срок действия которых истекает во второй половине марта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают за продление договоренностей об экспорте зерна из Украины, срок действия которых истекает во второй половине марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его словам, США поддерживают "продление и расширение зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности".

Ранее, в ходе заседания Совета глав МИД G20, российский министр России Сергей Лавров заявил, что Запад создает препятствия для вывоза сельхозпродукции из РФ, подчеркнув, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.