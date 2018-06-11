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    Госсекретарь Помпео о встрече представителей делегаций США и КНДР

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/  "Встреча посла США на Филиппинах Сун Кима с делегацией из Северной Кореи в Сингапуре в преддверии саммита с участием американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном была содержательной".

    Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Майк Помпео  написал  на своей странице в Twitter.

    "Содержательные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, такая как встреча посла Кима с КНДР", - написал Помпео.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на борту Air Force One и с авиабазы Пайя Лебар отправился в отель "Шангри-Ла", где остановится на время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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