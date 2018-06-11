Госсекретарь Помпео о встрече представителей делегаций США и КНДР

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Встреча посла США на Филиппинах Сун Кима с делегацией из Северной Кореи в Сингапуре в преддверии саммита с участием американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном была содержательной".

Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в Twitter.

"Содержательные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, такая как встреча посла Кима с КНДР", - написал Помпео.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на борту Air Force One и с авиабазы Пайя Лебар отправился в отель "Шангри-Ла", где остановится на время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.