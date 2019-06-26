​Госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

Государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% ВВП страны.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Бюджетного управления Конгресса США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В документе подчеркивается, что госдолг достигнет такого показателя в связи с высоким уровнем дефицита бюджета и нормами, содержащимися в действующем законодательстве страны. По данным авторов доклада, госдолг увеличится с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

"Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности", - отмечается в докладе.