Госдепартамент: Повстанцы в Йемене захватили граждан США

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Несколько граждан США были захвачены мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения, что несколько граждан США недавно были захвачены в Йемене. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы освободить их, - заявили в ведомстве. - Ввиду конфиденциальности мы не будем разглашать их личные данные. Защита американских граждан за рубежом является нашим приоритетом".

В Госдепартаменте не уточнили число задержанных американцев.

Ранее газета Washington Post сообщила о захвате мятежниками в Йемене четырех граждан США. По данным издания, их удерживают в столице страны - Сане, авиаудары по которой наносит коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Washington Post утверждает, что попытки освободить американцев потерпели неудачу. У одного из захваченных двойное американо-йеменское гражданство. Как отмечает издание, ни один из них не является должностным лицом США.