Госдеп США: в Украине погибли 400–500 российских военных

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ До 500 российских военнослужащих погибли на востоке Украины, заявила в ходе слушаний в сенате США помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Как передает РИА Новости, сенатор задал Нуланд вопрос, сколько российских солдат погибли в боях на востоке Украины.

По словам помощника госсекретаря, "очень сложно дать полностью точную оценку, учитывая усилия России по сокрытию числа погибших". "Но наша оценка - это сотни и сотни (погибших). Мне трудно дать оценки сверх того, что это примерно 400–500 человек", - сказала она, передает Report.