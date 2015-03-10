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    Госдеп США: в Украине погибли 400–500 российских военных

    Об этом сказала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ До 500 российских военнослужащих погибли на востоке Украины, заявила в ходе слушаний в сенате США помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

    Как передает РИА Новости, сенатор задал Нуланд вопрос, сколько российских солдат погибли в боях на востоке Украины.

    По словам помощника госсекретаря, "очень сложно дать полностью точную оценку, учитывая усилия России по сокрытию числа погибших". "Но наша оценка - это сотни и сотни (погибших). Мне трудно дать оценки сверх того, что это примерно 400–500 человек", - сказала она, передает Report.

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