Госдеп США опубликовал часть переписки Хиллари Клинтон

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США опубликовал часть электронных писем экс-руководителя ведомства Хиллари Клинтон, отправленных с ее личного почтового сервера, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщил представитель госдепа Марк Тонер, в общий доступ поступило более 4 тыс. сообщений, 150 из которых пришлось отредактировать, изъяв из них засекреченную информацию.

ФБР начала проверку электронных писем Клинтон после того, как выяснилось, что она, будучи госсекретарем США, использовала свой личный сервер для служебной переписки, что является нарушением федерального закона.