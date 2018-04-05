Госдеп одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16

5 апреля, 2018 01:15

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Госдеп США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму около $2,91 млрд. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Управления военного сотрудничества Министерства обороны Соединённых Штатов. «Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии истребителей F-16 Block конфигурации 70/72 общей стоимостью $2,91 млрд... Словакия запросила продажу 14 самолётов», — говорится в сообщении.