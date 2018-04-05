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    Госдеп одобрил продажу Словакии 14 истребителей F-16

    Сумма продажи составит около $2,91 млрд

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Госдеп США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму около $2,91 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Управления военного сотрудничества Министерства обороны Соединённых Штатов.

    «Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии истребителей F-16 Block конфигурации 70/72 общей стоимостью $2,91 млрд... Словакия запросила продажу 14 самолётов», — говорится в сообщении.

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