Госдеп назвал неконструктивным ответ Ирана по ядерной сделке

Соединенные Штаты получили через ЕС ответ Ирана на свою позицию относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, не считают его конструктивным.

Соединенные Штаты получили через ЕС ответ Ирана на свою позицию относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, не считают его конструктивным.

Как передает Report , об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем его и будем отвечать через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен", - подчеркнул дипломат в ответ на просьбу прокомментировать высказывания официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи. Он заявил, что переданный представителю ЕС текст, подготовленный в ответ на предложения американской стороны, "содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров".

Представитель иранского МИД также указал, что "экспертная группа Ирана тщательно изучила ответ США", а "ответы Ирана были собраны после оценки на различных уровнях". Тегеран ответил на полученную ранее от Вашингтона реакцию на проект итогового соглашения сторон в контексте переговоров по СВПД в Вене.