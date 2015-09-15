Главы МИД России и Турции обсудят в Сочи сирийский кризис

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу обсудит сирийский кризис с Сергеем Лавровым в ходе поездки в Сочи 16-17 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Турции во вторник.

"Феридун Синирлиоглу посетит Россию с рабочим визитом 16-17 сентября. Он проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи, в ходе которых будут обсуждены двусторонние отношения, сирийский кризис, а также ряд других региональных и международных проблем", - говорится в документе.

Накануне посольство Турции в Москве сообщило о визите Синирлиоглу в Россию, добавив, что на встрече глав МИД обеих стран будет рассмотрен график контактов на высшем уровне.