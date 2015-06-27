Главы МИД Ирана и "шестерки" подключатся к переговорам по ядерной программе ИРИ в Вене

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Ирана и "шестерки" (пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии) присоединятся к переговорам по иранской ядерной программе в Вене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В столицу Австрии уже прибыл госсекретарь США Джон Керри, а глава МИД ИРИ Джавад Зариф прилетит ближе к утру. По данным дипломатических источников ТАСС в западных делегациях, позднее в Вену подтянутся министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Лоран Фабиус.

К их приезду делегации старались урегулировать разногласия по ключевым вопросам, однако окончательно сделать этого пока не получилось. При этом все стороны сохраняют уверенность в том, что в этот раз согласовать итоговый документ по урегулированию ядерной программы получится. У Ирана и "шестерки" до истечения 30 июня крайнего срока остается всего три дня. Но дипломаты ряда делегаций в беседах с ТАСС предупреждают, что уложится в срок вряд ли удастся. Скорее всего на "утряску" всех деталей потребуется еще несколько дней.

Несогласованные вопросы носят достаточно принципиальный характер. Они затрагивают важные аспекты санкционного режима, контрольных процедур МАГАТЭ и международных механизмов контроля за исполнением сделки. Перед началом раунда глава российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что текст соглашения Ирана и "шестерки" проработан примерно на 90% "по объему текста, а не по значимости вопросов".

То, что переговоры на финальной стадии стали идти сложнее, стало понятно после заявлений заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи. "Остающиеся нерешенными проблемы препятствуют процессу доработки окончательного текста по комплексной ядерной сделке", - отметил Арагчи. "Составление текста - работа трудная, особенно на последнем этапе. Есть некоторые серьезные проблемы, которые по-прежнему затрудняют процесс. Однако произошли хорошие подвижки как по отдельным деталям, так и по общим вопросам будущего соглашения". "В целом, работа ведется с трудом и медленно" - добавил он. По словам Арагчи, больше проблем вызывают приложения к соглашению, содержащие детали сделки, нежели основной текст документа.