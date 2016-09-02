Главы МИД Германии и Франции обсудят в Киеве минские соглашения

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро готовят новый визит в Киев для обсуждения минских соглашений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Мы с Франк-Вальтером Штайнмайером готовы направиться в Киев и выбираем дату, чтобы обсудить выполнение минских соглашений и выйти из нынешней неприемлемой ситуации. Мы воспринимаем прекращение огня в период начала учебного года, как хороший знак для реального выполнения минских соглашений", - сказал он.

Эйро также заверил, что Германия и Франция сделают все для возобновления переговоров в "нормандском формате".

"Хотя мы наблюдаем озабоченности со стороны России в отношении "нормандского формата" не по его сути, но в результате последних инцидентов в Крыму, мы полны решимости добиться выполнения минских договоренностей, мы сделаем все возможное для возобновления плодотворного диалога", - сказал он.