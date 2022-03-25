О нас
Аудио новости

Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР, считают это нарушением обязательств Пхеньяна и призывают отказаться от таких действий в будущем.
Другие страны
25 марта 2022 г. 19:59
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР, считают это нарушением обязательств Пхеньяна и призывают отказаться от таких действий в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовало германское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти действия. Они являются явным нарушением обязательств КНДР в рамках резолюций Совбеза ООН, включая резолюцию 2397", - говорится в сообщении.

"Призываем КНДР соблюдать все юридические обязательства, вытекающие из резолюций Совета Безопасности (ООН), принять предложения диалога заинтересованных сторон", - отметили главы МИД. Также участники "семерки" призвали Пхеньян "отказаться от программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi