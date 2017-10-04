Глава полиции Каталонии обвиняется в призыве к мятежу

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Национальная судебная коллегия Испании вызвала для дачи показаний главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как следует из постановления суда, он обвиняется в призыве к мятежу. Глава полиции должен явиться в суд 6 октября.

Ранее соответствующий иск был представлен прокуратурой.

1 октября в испанской Каталонии состоялся "референдум" о независимости, который официальный Мадрид признал неконституционным.